الذهب بأعلى مستوى بفضل ترامب وبريطانيا

قفز الذهب أكثر من واحد في المئة، ليسجل أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، الثلاثاء، بعد أن أشارت مقتطفات من خطاب تلقيه رئيسة وزراء بريطانيا في وقت لاحق اليوم، إلى انفصال كامل عن الاتحاد الأوروبي.

واستفادت الأصول التي تعد ملاذا آمنا، مثل الذهب والين الياباني وسندات الخزانة الأميركية، من إقبال المستثمرين عليها لتفادي المخاطر الناجمة عن حالة الغموض التي تكتنف الأسواق، مما سيعنيه "انفصال بريطاني صعب" للأسواق.

وارتفع الذهب 1.1 في المئة إلى 1216.11 دولار للأوقية بحلول الساعة 10:54 بتوقيت غرينتش، مقتربا من المستويات المرتفعة التي سجلها في 23 نوفمبر الماضي.

وارتفع الذهب في التعاملات الأميركية الآجلة 1.3 في المئة إلى 1211.80 دولار للأوقية. ونزل الدولار 0.3 في المئة أمام سلة من العملات.

وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.7 في المئة إلى 17.05 دولار للأوقية، لتسجل أعلى مستوى منذ 14 ديسمبر. وصعد البلاتين لأعلى مستوى في شهرين بواقع 0.9 في المئة إلى 988.49 دولار للأوقية.