حامد بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع كبار المسؤولين في الهند

حضر سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل العشاء الرسمي الذي أقيم في قصر الرئاسة الهندي «رشتراباتي»، بمناسبة انعقاد المؤتمر التأسيسي للتحالف الدولي للطاقة الشمسية اليوم بنيودلهي.

ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرام نات كوفيند، رئيس جمهورية الهند، وفنيكا نايدو، نائب الرئيس، وناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، وتمنياتهما للشعب الهندي الصديق كل تقدم وازدهار.

فيما حمّل كل من الرئيس الهندي ونائبه ورئيس الوزراء، سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، تحياتهم لصاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي، وتمنياتهم لدولة الإمارات تحقيق مزيد من النمو والازدهار.

ويترأس سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وفد الدولة إلى المؤتمر التأسيسي للتحالف الدولي للطاقة الشمسية الذي يعقد في العاصمة الهندية نيودلهي، بتنظيم مشترك بين الجمهورية الهندية والجمهورية الفرنسية.

وتركز أعمال المؤتمر على أهمية الطاقة الشمسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس للتغير المناخي، والتشجيع على زيادة استخدامها ونشر حلولها عالمياً، وضمان تضافر الجهود بين الدول الأعضاء والشركاء الدوليين.

ورافق سموه، خلال الحفل، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، وأحمد عبد الرحمن البنا، سفير الإمارات لدى جمهورية الهند.

استقبال

وفي سياق متصل، استقبل سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، بمقر إقامته في نيودلهي، دارميندرا برادان، وزير النفط الهندي.

وبحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون وسبل تعزيزها وتنميتها، بما يحقق المصالح المشتركة، في إطار جهود البلدين لتوثيق وتعميق علاقاتهما الاستراتيجية.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات النفط والغاز والطاقة، وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في هذا المجال، بما يعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الصديقين.

وحضر اللقاء معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، والدكتور أحمد عبد الرحمن البنا، سفير الدولة لدى جمهورية الهند، وعدد من المسؤولين.

شراكات

استقبل سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، في مقر إقامته في نيودلهي، سوراش برابوه وزير التجارة والصناعة الهندي.

وبحث الجانبان، سبل تعزيز روابط التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أبرز مجالات الشراكات القائمة بين المؤسسات والهيئات الاستثمارية في كلا البلدين، وآفاق توسيع هذا التعاون.

حضر اللقاء، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، والدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، وعدد من المسؤولين.