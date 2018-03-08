حمدان بن زايد يزور مجلس مدينة زايد ويلتقي المواطنين

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة مجلس مدينة زايد بمنطقة الظفرة التقى خلالها رواد المجلس من أهالي المنطقة.

وتم خلال الزيارة تبادل الأحاديث الودية التي تهم الوطن والمواطنين وما يربط شعب الإمارات وقيادته الحكيمة من علاقات محبة وتقدير.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لإنشاء مثل هذه المجالس وإحيائها وتفعيل دورها لما لها من فائدة وخير على المجتمع ودورها في تبادل الأحاديث حول شؤون الحياة الاجتماعية.

ومن جانبهم عبر أهالي منطقة الظفرة عن سعادتهم بهذه الزيارة الكريمة مشيدين بالتطور الكبير الذي تشهده منطقة الظفرة بإشراف مباشر من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مؤكدين أن التطور الشامل في ربوع منطقة الظفرة هو امتداد طبيعي لفكر القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكرين مناقبه ورؤيته وعمق حكمته ودوره في تعزيز الرقعة الخضراء في مختلف أنحاء البلاد.

حضر اللقاء سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.