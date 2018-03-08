محمد بن راشد يعزي في وفاة عبدالله محمد صالح

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالله محمد صالح.

وقام سموه قبل ظهر أمس يرافقه أنجاله وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعبدالله أحمد الحباي رئيس شركة دبي القابضة بزيارة مجلس العزاء في منطقة الوحيدة بالحمرية في دبي، وقدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى نجل الفقيد وعموم آل صالح، راجياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

إلى ذلك، قدم واجب العزاء أمس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.