بتوجيهات خليفة 100 طن مساعدات غذائية إلى مالي

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، وصلت إلى العاصمة باماكو طائرة تحمل 100 طن من المواد الغذائية هدية من الإمارات لدعم الأوضاع الإنسانية في مالي.

ويتزامن تقديم هذه المعونات التي تأتي بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مع زيارة وفد رفيع المستوى إلى مالي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وبمتابعة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سمو الأميرة هيا بنت الحسين سفيرة الأمم المتحدة للسلام رئيس المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي تم تخصيص الطائرة التي نقلت المواد التي وفرتها هيئة الهلال الأحمر من مخزونها الاستراتيجي من المواد الإغاثية في جبل علي.

ويزور وفد من الهيئة مالي حالياً للاضطلاع بعدد من المهام الإنسانية بالإشراف على توزيع المواد الغذائية على المحتاجين في الأحياء الفقيرة.

كما يقوم الوفد بالاطلاع أكثر على الظروف الإنسانية السائدة حالياً على الساحة المالية والتعرف على احتياجاتها المستقبلية في المجالات الإنسانية والتنموية.

وأكد محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر أن دعم الإمارات للأوضاع الإنسانية في مالي يأتي امتداداً لنهج الدولة وقيادتها الرشيدة في الوقوف بجانب الدول الشقيقة والشعوب الصديقة في كل مكان وأي زمان دون النظر لأي اعتبارات غير إنسانية كما تأتي تعزيزاً لمبادرات الإمارات الإنسانية والتنموية على الساحة المالية والتي لم تتوقف على مدار السنوات الماضية.

وقال إن برنامج الهلال الأحمر الحالي في مالي يجد الاهتمام والمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى أن سموه على تواصل مستمر مع مجريات الأحداث والأوضاع الإنسانية على الساحة الخارجية ويتابع جهود الهيئة ومبادراتها الرامية إلى تخفيف وطأة المعاناة عن كاهل الفئات والشرائح الضعيفة في المناطق والساحات الهشة.

وأكد الفلاحي أن مبادرات الهلال الأحمر في مالي تجسد حرص الهيئة على دعم مجالات التنمية للشعب المالي، لافتاً إلى أن زيارة وفد الهيئة الحالية تعتبر فرصة للوقوف على الاحتياجات الإنسانية للساحة المالية التي تواجه الكثير من التحديات بسبب أوضاعها الإنسانية.