رئيس مالي وعبدالله بن زايد يبحثان علاقات التعاون

استقبل إبراهيم أبو بكر كيتا، رئيس جمهورية مالي في العاصمة باماكو، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بحضور سوميلو بوبيي مايغا رئيس وزراء جمهورية مالي وتيمان هوبيرت كوليبالي وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي في جمهورية مالي وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى مالي.

ونقل سموه إلى إبراهيم أبو بكر كيتا رئيس جمهورية مالي خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لمالي المزيد من التقدم والنماء.

وحمل إبراهيم أبو بكر كيتا سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة خصوصاً الاقتصادية والتجارية والتنموية والبنية التحتية، وأكد الجانبان أهمية مكافحة الإرهاب والتطرف.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب رئيس جمهورية مالي بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، معرباً عن أمله أن تسهم هذه الزيارة في تطوير علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين الصديقين.

ومن جانبه أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الحرص على تعزيز مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين والانطلاق بها نحو آفاق أرحب.

ووقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وتيمان هوبيرت كوليبالي على اتفاقيتي حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة بين دولة الإمارات ومالي.

كما شهد رئيس مالي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التوقيع على اتفاقية بين الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة «أجير» لبناء وإعداد عدد من القرى النموذجية في مناطق مختلفة في جمهورية مالي ومذكرة تفاهم عامة لتقديم برامج في مجال الصحة والتعليم بين الهلال الأحمر الإماراتي ووزارة الصحة المالية.

وقع الاتفاقية ومذكرة التفاهم من الجانب الإماراتي فهد عبدالرحمن بن سلطان نائب الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر. حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ويوسف سيف آل علي سفير الدولة غير المقيم لدى مالي.