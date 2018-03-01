عبدالله بن زايد يطلق "قلادة" العلامة التجارية الجديدة لإبداعات أصحاب الهمم

أطلق سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان؛ وزير الخارجية والتعاون الدولي، العلامة التجارية الجديدة لإبداعات أصحاب الهمم في عالم المجوهرات، وتحمل اسم " قلادة ".

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها وزارة تنمية المجتمع أمس بالتعاون مع "حي دبي" للتصميم، بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري؛ وزير الاقتصاد ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي؛ وزير التربية والتعليم ومعالي نورة بنت محمد الكعبي؛ وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد؛ وزيرة تنمية المجتمع ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري؛ وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي؛ وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي؛ وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي سارة بنت يوسف الأميري؛ وزيرة دولة ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي؛ رئيس دائرة التعليم والمعرفة عضو المجلس التنفيذي .

كما حضرها الدكتور عبد الله محمد الكرم؛ مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بالإضافة إلى ممثلي حي دبي للتصميم ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وجهات ذات صلة بالتصميم والابتكار.

تأتي هذه الفعالية تنفيذاً لسياسة تمكين أصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، كما تكرس الفعالية جهود وزارة تنمية المجتمع في تأهيل وتدريب أصحاب الهمم على مهارات تطلق العنان لطاقاتهم الإبداعية وتساعدهم على تحقيق استقلاليتهم المادية.

وشارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان؛ وزير الخارجية والتعاون الدولي، أصحاب الهمم في وضع اللمسات الفنية للمجوهرات في ركن ورش التصميم الحية.

وعبر سموه عن سعادته لما لحظه من إتقان ودقة من أصحاب الهمم في تنفيذ المجوهرات وإخراجها بصورة فنية ومبدعة.

وأشار سموه إلى الدعم المتواصل لدولة الإمارات للابتكار والمبتكرين، الذين يشكلون نبض الإبداع ونموذجا يعزز مفهوم الاستدامة في التطوير والبناء، مؤكدا أن دولة الإمارات منصة جاذبة ومحفزة لكل فكرة تسهم في بناء وتنمية المجتمع برؤية مبتكرة وأكثر إبداعا تتماشى مع متغيرات العصر واحتياجات المجتمع، مؤكدا أن الابتكار ليس حكرا على أحد، بل هو متاح للجميع والإرادة هي أولى خطواته.

من جانبها قالت معالي حصة بنت عيسى بو حميد؛ وزيرة تنمية المجتمع، إننا في دولة الإمارات نفتخر بالدعم المتواصل الذي نلقاه من قيادتنا الرشيدة من أجل بناء مجتمع تنموي مستدام وحرصها على بث روح المبادرة والعطاء.

واعتبرت معاليها أن حضور ومشاركة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان؛ وزير الخارجية والتعاون الدولي، في فعالية ابتكارية تعنى بأصحاب الهمم يعد أكبر دعم وحافز لهم والقائمين على تمكينهم وتأهيلهم للمشاركة في بناء وتنمية المجتمع بأن يبذلوا المزيد من الجهد ليقدموا أفضل ما لديهم من أفكار إبداعية ومبتكرة تنفذ على أرض الواقع.

وبينت معاليها أن وزارة تنمية المجتمع حرصت على أن تتنوع فعاليات الابتكار لتوافق احتياجات كل فئة وأن يكون لهذه الفئات دور في شهر الإمارات للابتكار للتغلب على التحديات التي تواجههم وإيجاد الحلول لتعزيز التلاحم والتماسك الاجتماعي انسجاما مع الأجندة الوطنية للإمارات ورؤية وأهداف وزارة تنمية المجتمع.

وأضافت معاليها إن إدماج أصحاب الهمم مع غيرهم من الفئات المجتمعية ضمن مشروع " قلادة " يتم منذ بداية التأهيل المهني وصناعة المنتجات إلى مرحلة تسويقها وعرضها على المجتمع، كونها من صنع فئة مجتمعية لا تقل كفاءة وجودة عن غيرها وكون المنتجات نفسها ترقى إلى معايير الصناعة المبتكرة التي تنتجها باقي فئات المجتمع.

وأشارت معاليها الى أن عرض هذه المنتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي سيعزز من سرعة انتشارها ووصولها للمستهلك، بل هي طريقة حديثة وتنسجم مع توجهات المستهلكين الذين أصبحوا أكثر ثقة بالتسوق الإلكتروني.

ويعد مشروع " قلادة " الأول من نوعه على مستوى الدولة ضمن مبادرات سياسة تمكين أصحاب الهمم لدمجهم في سوق العمل، والتي تشرف عليها إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في الوزارة، وقد تم التعاون مع مصممات إماراتيات ذات خبرة في تصميم المجوهرات لدعم مشروع" قلادة ".

وتتميز مجوهرات " قلادة " إلى جانب كونها من صناعة أصحاب الهمم بدورها الفاعل في دعم البيئة وتحقيق مفهوم الاستدامة بشكل مبتكر، حيث انها مصنوعة من قصاصات الأوراق النقدية للدرهم الإماراتي، وذلك بالتعاون مع المصرف المركزي الذي يوفر قصاصات الأوراق النقدية للدرهم الإماراتي، حيث يتم إعادة تدويرها وتشكيلها على هيئة أحجار تستخدم لابتكار قطع فنية من المجوهرات.

ويكشف المشروع عن قدرات وإبداعات وتصميم أصحاب الهمم على دخول سوق العمل وبالتالي تحقيق استقلاليتهم الاقتصادية من خلال تسويق منتجاتهم عبر منافذ تسويقية مختلفة.

من جهته، أكد محمد سعيد الشحي؛ الرئيس التنفيذي لحي دبي للتصميم على "الحرص على دعم المواهب الإبداعية في أنحاء المنطقة، والتي تسهم بتعزيز تنمية الشخصية والمهارات المهنية، مشيرا إلى أن هذا المشروع المبتكر الملهم يعمل على تمكين الشباب الإماراتيين ويدعم الاستدامة.

وتوجهت عزة القبيسي، مصممة المجوهرات، بالشكر إلى وزارة تنمية المجتمع على إتاحتها الفرصة للاشتراك في هذا الحدث المتميز، الذي يمزج بين روح الإبداع وحس المسؤولية تجاه المجتمع.

وأعربت شيخة السركال، مصممة المجوهرات، عن سعادتها بالمشاركة في مشروع "قلادة" دعما لأصحاب الهمم وتعزيزا للمسؤولية المجتمعية.