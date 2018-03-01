«أمانة تنفيذي دبي» تختتم شهر الإمارات للابتكار بـ 90 فعالية

اختتمت أمس فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة دبي، والتي نظمتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الإمارة، حيث استعرضت على مدار سبعة أيام الجهود المبذولة والتي تطمح دبي من خلالها إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في الريادة وصدارة مؤشرات التنافسية العالمية، وتعزيز استدامة اقتصادها وفق أسس مبتكرة، استهدفت جميع فئات المجتمع في إمارة دبي.

90 فعالية

تضمنت مشاركات الجهات الحكومية خلال شهر الإمارات للابتكار في إمارة دبي أكثر من 90 فعالية قدمت من خلالها أفضل الممارسات والحلول الابتكارية على صعيد العمل الحكومي، بهدف تحفيز القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع لتبنيها، وحثها على الابتكار وتبني الفكر الإبداعي بما يعزز مكانة دولة الإمارات ضمن أكثر الدول ابتكاراً على مستوى العالم.

أسس راسخة

وبهذه المناسبة، ثمّن عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي جهود وإبداعات المبتكرين والتي أثبتت قدراتهم على الإبداع والمنافسة عالمياً، وتدعم بمجملها رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الهادفة إلى إرساء أسس راسخة لخلق اقتصاد مبني على المعرفة، وتعزيز رفاهية وسعادة المواطنين عبر نشر ثقافة الابتكار في تقديم خدمات تعود على المجتمع الإماراتي بمزيد من الازدهار والتقدم.

جيل الشباب

كما أشاد بالنجاح الملفت الذي حققته الفعاليات هذا العام، والذي يؤكده الحضور الكبير طوال الأسبوع، وأثنى على الجهود الحثيثة للقائمين على تنظيم الفعاليات من قبل جميع الجهات الحكومية، مشيراً إلى الدور الكبير الذي لعبه المتطوعون في سبيل إنجاح الحدث، مؤكداً أن أهم أهداف شهر الإمارات للابتكار هو غرس ثقافة الابتكار في جيل الشباب من خلال تقديم الدعم اللازم له، وحثه على طرح أفكار وحلول مبتكرة لمختلف التحديات تسهم في تطوير أنماط الحياة في دولة الإمارات.

عجلة التنمية

اتسمت الفعاليات بالتنوع والتفرد، وجمعتها رؤية موحدة تمثلت في جعل الابتكار ثقافة وغاية وأداة لدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير الخدمات التي ترقى إلى مستوى تطلعات كل مواطن ومقيم وتحقيق السعادة والرفاهية والازدهار لمجتمع الإمارات، انسجاماً مع التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة.