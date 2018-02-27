حمدان بن زايد: الإمارات تمضي قدماً نحو المستقبل

قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة إن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تمضي قدماً نحو المستقبل من أجل تحقيق أهدافها وضمان سعادة شعبها. وذكر أن تدشين صرح زايد المؤسس في العاصمة أبوظبي هو تخليد لذكرى الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي علمنا أسمى معاني القيم الإنسانية وحب الوطن والتآزر والتسامح والحكمة والإيثار.

وتابع «في هذا اليوم نستذكر بكل فخر وإعزاز مواقف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الحكيمة".