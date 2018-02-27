هزاع بن زايد: صرح زايد شاهد على صانع نهضة الإمارات

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن «صرح زايد المؤسس»، الذي تم تدشينه، أمس، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يعد من أبرز مبادرات «عام زايد».

ويأتي تقديراً وعرفاناً بما قدم القائد المؤسس لشعبه ووطنه وأمته وأيادي الخير التي امتدت لتعم العالم أجمع وتقف شاهدة على عطائه وإنسانيته.

وقال سموه: «إن هذا الصرح سيظل شاهداً على عظم ما قدم الشيخ زايد مؤسس الإمارات وباني نهضتها»، ونوه إلى أن هذه المبادرة المتميزة لا تحتفي بالراحل الكبير فحسب ولكنها تشكل مصدراً مهماً من مصادر التعرف أكثر إلى مسيرته المميزة وفرادة شخصيته وإنجازاته الكبيرة لتتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل ولترسخ في النفوس قيم وشيم وإنجازات مؤسس صرح الاتحاد، الذي سيواصل السير على نهجه والنهل من سيرته ومسيرته، رحمه الله، الذي كانت سعادة شعبه هدفه الأسمى، فكان له ما تمنى.