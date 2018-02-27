مسؤولون وأكاديميون: الصــرح رمز ومعلم وطني يذكّرنا بمآثر القائد المؤسّس

أجمع مسؤولون وأكاديميون أن صرح زايد يمثل رمزاً ومعلماً وطنياً يذكرنا بمآثر الوالد المؤسس، الذي أسس معالم دولة قوية برجالها وإنجازاتها التي شهد لها القاصي والداني في عملية نهضة كانت فكراً نيراً من، المغفور له، لتصبح حقيقة مجسدة على أرض الواقع، هذا الصرح الذي يمثل مفخرة كل إماراتي يذكرنا بالمغفور له، الذي أمضى حياته من أجل بناء الإنسان، جنباً إلى جنب مع البنيان ليسطر أروع قصص النجاح التي تمثل عنوان الطموح والتحدي والنجاح.

مآثر زايد

من جانبه قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بمناسبة تدشين «صرح زايد المؤسس»:

نبارك تدشين «صرح زايد المؤسس» ونثمن جهود قيادتنا الرشيدة في تأسيس هذا الصرح الذي يرسخ إرث وقيم وحياة ومآثر باني الوطن المغفور له بإذن الله الوالد، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويعكس حب وولاء أبناء الإمارات للقائد المؤسس. وسيكون هذا الصرح معلماً مهماً ووجهة بارزة يقصدها المواطنون والمقيمون والزوار.

تسلط الضوء على دور المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب إنجازاته المحلية والعالمية، ويسهم في تعريف الأجيال الجديدة بالإرث الوطني والإنساني والقيم النبيلة والسيرة الزاخرة بالعطاء لزايد الخير التي سطرها التاريخ بحروف من نور بفضل قيادته وحكمته ورؤيته السديدة التي وضعت الدولة على طريق التميز وعززت من دورها الإقليمي والعالمي ومكانتها كنموذج يحتذى للسعادة والإيجابية تحت قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

قيم نبيلة

من ناحيته قال المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لـ«صناعات»: «نحن في شركة «صناعات» فخورون بتدشين «صرح زايد المؤسس»، وهو صرح أُنشئ تخليدًا لذكرى المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي تم إطلاقه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأضاف: سيكون هذا الصرح بوابة لشعب الإمارات للتعرف إلى المواقف والأمثلة العظيمة لوالدنا المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جسد كل قيم ومقومات النجاح والريادة في جميع المجالات. وبفضل رؤيته الثاقبة ونظرته البعيدة المدى، أصبحت الآن دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر قائمة الابتكار، والاقتصاد والسعادة.

وأضاف: لقد تميز المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بحكمته التي شكلت أهداف الدولة الرامية إلى التنوع الاقتصادي والاستثمار في القطاع الصناعي. واليوم، تعد دولة الإمارات رائدة في ابتكارات ومشاريع القطاع غير النفطي، حيث تشكل نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي لدولة الإمارات 81%، الأمر الذي يعكس تفوق المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في وضع أساس اقتصاد الدولة، ونجاح قيادتنا الرشيدة في اتباع نهج زايد الخير.

منجزات القائد

من جانبه أكد علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي، أن تدشين صرح زايد المؤسس يجسد محبة هذا القائد الرمز في قلوبنا جميعاً، كما يسلط الضوء على الإرث الحضاري والمنجزات الوطنية العظيمة التي تحققت على يدي المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد، طيب الله ثراه، ومع هذا الصرح فإن الأجيال الجديدة تكون على موعد مع هذه النافذة التي تفتح لهم آفاقاً واسعة للاطلاع على منجزات القائد المؤسس.

أما مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، فقال إن «صرح زايد المؤسس» - يشكل إنجازاً وطنياً ومصدراً رئيسياً تستمد منه الأجيال من أبناء الإمارات كل معاني الفخر والعزة والقوة والإنسانية والإبداع.