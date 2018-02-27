صرح زايد.. ثريا الوطن

دشّنت الإمارات أمس، «صرح زايد المؤسس»، على كورنيش أبوظبي، تخليداً لذكرى القائد المؤسس لدولة الإمارات، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتزامناً مع إطلاق المبادرة الوطنية «عام زايد»، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة مرور 100 عام على مولد المغفور له الشيخ زايد.

ويسلط الصرح الضوء على الغرس الطيب، الذي زرعه زايد في نفوس المواطنين والمقيمين، والرؤية القيادية الفذة التي كان يتمتع بها.

كما يحتفي بالأثر الإيجابي الكبير للمغفور له بإذن الله على مستوى الدولة والعالم، ويمنح أجيال المستقبل شعوراً بالتواصل العميق والارتباط بشكل أكبر بمنارة الأمة، الشيخ زايد، رحمه الله، وسيمكنهم من استلهام أفكار مبتكرة انطلاقاً من رؤيته التي لا تزال ترسم طريق التقدم والازدهار لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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