حميد النعيمي يعود إلى أرض الوطن

أعلن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عودة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، إلى أرض الوطن بعد رحلة علاج.

ونشر الشيخ راشد عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، صورة لصاحب السمو حاكم عجمان، ودوّن معلّقاً عليها: «لله الحمد والمنة، نعود اليوم «أمس» إلى أرض الوطن مع الوالد، الله يحفظه، أشكر كل من سأل عنا، وكل من أبدى مشاعر المحبة ودعا للوالد بخير، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على المحبة الصادقة والاحترام والتقدير».

وكان حمد بن غليطة الغفلي، السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، أكد أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي تماثل للشفاء، وأنه سوف يعود إلى أرض الوطن، بعد اكتمال فترة النقاهة والعلاج، وأنه بأتم العافية.

سموه يتكفل بعلاج طفلة مغربية مصابة بورم

تكفل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بعلاج طفلة مغربية اسمها ملاك ولدت وفي رأسها ورم بحجم الرأس وأجريت لها عملية جراحية تكللت بالنجاح، كما منح سموه أسرتها بيتاً بكامل أثاثه في منطقة الصخيرات في المغرب، علاوة على إيجاد وظيفة لوالدها الذي كان يعاني البطالة وعدم قدرته على العيش مع أسرته، وقد تسلمت العائلة المنزل وسكنته.

وقال حمد بن غليطة الغفلي، السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان لـ«البيان»: عندما طالعت في إحدى الصحف المغربية حالة الطفلة ملاك أخبرت صاحب السمو حاكم عجمان عن حاجتها لعملية جراحية عاجلة لإزالة ورم بحجم رأسها، وتكلفة العملية الجراحية الكبيرة، ووالدها لا يملك المبلغ ويعيش ظروفاً صعبة، فأمر سموه فوراً بالتواصل مع السفارة الإماراتية في المغرب وتكفل بعلاج الطفلة، وأجريت لها عملية إزالة الورم وبحمد الله تكللت بنجاح تام.

كما أمر صاحب السمو حاكم عجمان، بحسب الغفلي بشراء بيت وتأثيثه لأسرة الطفلة وتم شراء البيت في منطقة الصخيرات وتسليمه لأسرة الطفلة منذ أسبوعين وإيجاد وظيفة لوالد الطفلة في المغرب.

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