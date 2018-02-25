شرطة رأس الخيمة تركب 15 راداراً على التقاطعات الحيوية

قامت شرطة رأس الخيمة بتركيب ( 15 ) جهازاً لضبط السرعة " رادار " على التقاطعات الحيوية ، وذلك لضبط المركبات المخالفة للسرعات المحددة على طرقات الإمارة.

وتتميز أجهزة ضبط السرعة الجديدة، بمجموعة من الخصائص وتؤدي ثلاث ( 3 ) مهام رئيسية في الضبط المروري، المهمة الأولى هي " ضبط ومخالفة متجاوزي السرعة عند التقاطعات "، والمهمة الثانية هي " ضبط ومخالفة متجاوزي الإشارات الضوئية الحمراء "، والمهمة الثالثة هي "ضبط ومخالفة عدم التزام قائدي المركبات الخفيفة والثقيلة بخط السير الإلزامي والانحراف يساراً "، حيث ينص قانون الضبط المروري على غرامة مالية وقدرها ( 1500 ) درهم و ( 6 ) نقاط مرورية في حال عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الالزامي، وغرامة مالية وقدرها ( 400 ) درهم في حال عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي، وغرامة مالية وقدرها ( 500 ) درهم في حال الوقوف في الصندوق الأصفر.

وسوف يتم تفعيل عمل أجهزة ضبط السرعات والمخالفات المرورية " الرادارات " على التقاطعات في حين الانتهاء من التنسيق مع دائرة الخدمات العامة، ووزارة تطوير البنية التحتية، بشأن عمل الخطوط واللوحات الإرشادية قبل التقاطعات المرورية، لتنبيه قائدي المركبات بوجود أجهزة "رادار " في التقاطعات.

وأعرب اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة ، عن تطلعاته إلى أن يؤدي التوسع في نشر أنظمة ضبط السرعة الجديدة (الرادار) إلى الحد من مخالفات تجاوز السرعة وحالات القيادة بطيش وتهور، وتقليل الحوادث والمخاطر الناجمة عن هذه الأوضاع، أسوة بما حققته من نتائج إيجابية وتراجع في معدلات الحوادث المرورية على بعض الطرق في الإمارة التي سبق أن تم تزويدها بأنظمة الرادار .