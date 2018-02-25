عمار النعيمي يدشّن المختبر الحي لتطوير الخدمات الحكومية

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ‏ولي عهد عجمان أن الابتكار في العمل الحكومي نهج قيادتنا لإسعاد الناس، وأن كفاءة المستقبل تتطلب معايير تميز جديدة، تتوافق مع توجهات الحكومة، حيث تحتاج الحكومة الرقمية إلى تقييم مختلف للأداء المؤسسي وإلى أدوات وفكر جديد ولا بد من ابتكار معايير جديدة، إضافة إلى أن الكوادر الوطنية تعتبر المحرك الأساس لإنجاح منظومة الابتكار العمل المؤسسي والحكومي، وأن تحقيق الإبداع يتطلب من المؤسسات أن تصبح منتجة للمعرفة.

جاء ذلك خلال تدشين سموه مساء أول من أمس، المختبر الحي الأول من نوعه في الشرق الأوسط، الذي أطلقته حكومة عجمان الرقمية، بهدف تطوير الخدمات الحكومية في الإمارة وصولاً إلى تجربة متعاملين استثنائية تعتمد على أحدث التقنيات.

جولة تفقدية

حضر مراسم تدشين المختبر معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، والدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي وعائشة ليتيم عضو المجلس الوطني الاتحادي وسالم عبدالله الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي ورؤساء ومديرو الدوائر الحكومية وعدد من الشخصيات والقيادات البارزة من حكومة عجمان وكبار المسؤولين.

وقام سموه ومرافقوه بجولة تفقدية داخل أروقة المختبر اطلع خلالها على ما يحتويه من أجهزة وتقنية حديثة ومعدات ذكية واستمع سموه من عهود شهيل المدير العام لحكومة عجمان الرقمية، التي رافقته بالجولة إلى أهمية هذا المختبر في تحقيق رؤية إمارة عجمان 2021.

طرح مبادرات

وأشاد سمو ولي العهد عقب الجولة بجهود القائمين على هذا المختبر وإنجازهم لهذا المشروع، الذي يؤكد أن الكوادر الوطنية قادرة على تنفيذ أفكار متميزة وابتكار وسائل جديدة تساعد على تقديم خدمات متطورة للمتعاملين وإسعادهم.