سعود بن صقر وحمدان بن راشد يحضران أفراح الغرير

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الحفل الذي أقامه محمد عبدالله الغرير بمناسبة زفاف نجله بطي إلى كريمة جمعة أحمد الغرير.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في مجلس رجل الأعمال عبدالله أحمد الغرير في منطقة الحمرية بدبي - الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وأعيان البلاد وجمع من المدعوين.