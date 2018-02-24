قرقاش: استيلاء جيبوتي على ميناء "دورالي" أمر مؤسف

أعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية عن أسفه على استيلاء الحكومة الجيبوتية على ميناء "دورالي"، مشيراً إلى أن الاتفاقيات والالتزامات والتطمينات لم تصمد أمام الإجراءات التعسفية ضد موانئ دبي العالمية.

وقال على حسابه في "تويتر" :"إستيلاء الحكومة الجيبوتية على ميناء دورالي مؤسف، الإتفاقيات والإلتزامات والتطمينات لم تصمد أمام الإجراءات التعسفية ضد موانئ دبي العالمية. البيئة الإستثمارية الجيبوتية والعربية تلقت صدمة قوية."

واضاف "موانئ دبي العالمية ساهمت إيجابيا وعبر عقدين من الزمن في تطوير موقع جيبوتي ودورها التجاري، وضرر الإجراءات التعسفية الأخيرة أكبر على جيبوتي منه على موانئ دبي، النجاح أساسه إحترام القوانين والإتفاقيات وجيبوتي سقطت في هذا الإمتحان."