حاكم رأس الخيمة وولي عهد الفجيرة يحضران أفراح آل مالك والخرساني

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، حفل الزفاف الذي أقامه سلطان بن راشد بن احمد آل مالك، بمناسبة زفاف نجله «راشد» إلى كريمة الدكتور عصام عبد الله الخرساني.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، والشيخ فاهم بن عبد الله القاسمي، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري في عجمان، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي.

والشيخ مروان بن راشد المعلا، رئيس دائرة الأرضي والأملاك في أم القيوين، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشخصيات وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد وجمع من المدعوين. وقدّم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والحضور التهاني للعريس ووالده وأقارب العروسين، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاه. وقدّمت الفرق الحربية والشعبية مجموعة من الأهازيج.