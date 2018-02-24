«كهرباء دبي» تعزّز التعاون مع شركة «فيوليا»

استقبل سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي في مقر الهيئة الرئيسي، وفداً رفيع المستوى من شركة «فيوليا»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الخدمات البيئية والطاقة وإمدادات المياه وإدارتها، ضم باتريس فونلادوسا، الرئيس والمدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأنس دراز، مدير الشراكات الاستراتيجية في الشرق الأوسط.

وكزافيير جوزيف، المدير التنفيذي في الشرق الأوسط، والكسندر مسّلم، مدير تطوير الأعمال في الشرق الأوسط. وحضر اللقاء من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس وليد سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز.

وهدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون بين الجهتين في قطاعي الطاقة والمياه، وتبادل أفضل التجارب والخبرات والممارسات العالمية.

ورحب سعيد محمد الطاير في بداية الاجتماع بالوفد الزائر مؤكداً على أهمية التعاون المثمر بين الجانبين، ومستعرضاً برامج وخطط ومشاريع الهيئة الهادفة إلى تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً، حيث تعمل الهيئة على توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة بما يحقق سعادة المتعاملين وجميع المعنيين.

وأوضح أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير بنية تحتية قوية، وقدرات مؤسسية نوعية، لرفع قدراتها الإنتاجية التي تصل حالياً إلى 10200 ميجاوات من الكهرباء، و470 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.