محمد بن زايد يستعرض وبيل كلينتون علاقات التعاون والصداقة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر الشاطئ أمس بيل كلينتون الرئيس الأميركي الأسبق الذي يزور الدولة حالياً.

ورحب سموه خلال اللقاء بالضيف الأميركي وجرى تبادل الأحاديث الودية حول علاقات التعاون والصداقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وحرص الجانبين على تعزيزها وتطويرها، كما تم خلال اللقاء استعراض مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضور

حضر اللقاء معالي يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.