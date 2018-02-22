محمد بن زايد وحاكما أم القيوين ورأس الخيمة يحضرون أفراح المهيري والسويدي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد عمير بن يوسف المهيري في قصر الإمارات بأبوظبي، بمناسبة زفاف نجله «عبد الله» إلى كريمة جبر محمد غانم السويدي، المدير العام لديوان ولي عهد أبوظبي.

كما حضر حفل الاستقبال، سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين، وجمع من المدعوين وأقارب وأهل العروسين.

تخللت الحفل عروض من الفنون الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية.