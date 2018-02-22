خلود الزرعوني..ملِكة الشطرنج

تعتبر بطلة الشطرنج خلود الزرعوني لاعبة من طراز فريد، وتستحق أن تتوج بأفضل الأوسمة لتفردها في تسخير مواهبها وخبراتها ونجوميتها، لخدمة ورقي لعبة الشطرنج، وتجسير المسافة بينها وبين المواهب الصغيرة، عبر العديد من المبادرات المجتمعية كلما سنحت لها الفرصة أن تكون سنداً للمواهب الصغار، ومنها مبادرتها الذكية «مخيم الملوك» في نادي الشارقة للشطرنج، بمشاركة نخبة من أبطال الشطرنج، وبدعم مباشر من اتحاد الإمارات للشطرنج، ومجلس الشارقة الرياضي، ونادي الشارقة للشطرنج.

وأتى المخيم أكله بفضل مشاركة نخبة من أبناء الشطرنج والأبطال المعروفين. الذين قدموا خبراتهم في شكل محاضرات وورش عمل إلى مواهبنا الصغيرة. ومنهم سعود إسحاق فضلاً عن المحاضرات وورش العمل مسابقات شطرنجية للمشاركين كانت بمثابة حلقة وصل لنقل الخبرات من جيل إلى جيل في أجواء ودية عمل على تعزيز الهوية الوطنية، وحب الوطن في نفوس المشاركين بروح سادها التعاون وسط الأسرة الشطرنجية، وقيادتها من نجاح إلى نجاح.

فكانت مبادرة ذكية تضاف إلى سجل إنجازاتها في رقعة الشطرنج أهمها تتويجها بلقب كأس رئيس الدولة للشطرنج 2015، والفوز بالبطولة العربية 5 مرات، وبطولة الكأس عام 2014، بالإضافة إلى الألقاب الأخرى في مراحل تحت 16 و18 و20 سنة، وتوّجت مشوارها بالحصول على لقب أستاذة دولية في اللعبة، ثم رئيسة للجنة الابتكار باتحاد الإمارات للشطرنج».

وهي الآن تسخّر كافة خبراتها وإنجازاتها على المستويين المحلي والعربي في ميلاد أبطال جدد وصقل المواهب وهي دوما مهمومة بتقديم الأفضل في هذا المجال، ورغم ذلك فهي لا تزال لاعبة متميزة وتتطلع للمشاركة في الاستحقاقات العالمية المقبلة مع تواصل دعمها للمواهب.