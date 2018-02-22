رادار يضبط شاغلي مواقف أصحاب الهمم

تمكنت فاطمة حمد غانم الشامسي وكوثر محمد حسين الحمادي خريجتي كلية الهندسة في جامعة الشارقة تخصص هندسة كهربائية وإلكترونية من إيجاد حل لمسالة إشغال مواقف أصحاب الهمم واستغلالها من قبل بعض أفراد المجتمع من خلال جهاز رادار مهمته ضبط المركبات المتوقفة في مواقف أصحاب الهمم، وغير المصرّح لها قانوناً.

فكرة المشروع تبلورت بعد تكليفهما بإنجاز ابتكار يحمل فكرة نوعية فكان اختيارهما للرادار الذكي الذي حصلت بسببه الطالبتان على درجة الامتياز في المساق كما توج المشروع في المركز الأول على جميع التخصصات في جامعة الشارقة.

وترتكز آلية عمل الرادار على كاميرا تلتقط صورة للسيارة أثناء دخولها للموقف المخصص لأصحاب الهمم ووقت خروجها لاحتساب فترة التوقف، إضافة إلى كاميرا فيديو توثق عملية توقف السائق المخالف للتأكد من حصول المركبة على تصريح لهذه المواقف أولا.

فيما يقوم الرادار بعملية مسح للملصق الخاص بأصحاب الهمم على الزجاج الأمامي للسيارة وفي حال عدم وجود الملصق فإن الجهاز يعطي تنبيها للسائق بضرورة تحريك سيارته وبأنه يعرض نفسه للمخالفة، وفي حال عدم تحريك السيارة خلال الوقت المحدد فإن الكاميرا الموجودة على الجهاز تلتقط رقم اللوحة ويتم إرسالها بشكل مباشر إلى إدارة المرور في الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت فاطمة الشامسي إنها تحمل في جعبتها العديد من المشاريع والأفكار التي تأمل أن تنفذها، مشيرة إلى أنها تعيش في دولة تشجع على الابتكار والبحث وترتكز في استراتيجيتها على العلم والبحث ومنظومة الابتكار التي تعود بالفائدة على المجتمع وتسهم في تنميته.

وقالت كوثر محمد حسين الحمادي، المشاركة أن مشروع الرادار الذي أنجزته هي وزميلتها فاطمة لاقى استحساناً لدى الهيئة الإدارية والتدريسية في الجامعة والقيادة العامة لشرطة الشارقة وتوّج المشروع في المركز الأول في مسابقة مشاريع التخرج المبتكرة لكلية الهندسة في جامعة الشارقة.