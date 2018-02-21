تكريم سائق مركبة أجرة في عجمان صاحب الابتسامة الدائمة

كرم عمر لوتاه المدير التنفيذي لقطاع العمليات في مؤسسة المواصلات العامة في عجمان ، محمد لطيف سائق مركبة أجرة تابعة لمؤسسة «سبيد ترانس»، وذلك بناء على مكالمة هاتفية وردت من العملاء لمركز الاتصال في مؤسسة المواصلات العامة، مفادها أن سائق المركبة وجه مشرف من حيث التعامل مع الجمهور.

وتحرص مؤسسة المواصلات العامة بمتابعة ورصد جميع سائقي مركبات الأجرة بهدف تقديم خدمات متميزة تنال رضا المتعاملين خلال استخدامهم كافة مركبات الأجرة التابعة للشركات الحاصلة على حق امتياز نقل الركاب، وتقوم دورياً بتكريم المتميزين الذين ترد عنهم ملاحظات إيجابية من الركاب والمراقبين العاملين في مؤسسة المواصلات العامة.