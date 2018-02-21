عبدالله بن زايد يحضر حفل سفارة الكويت بمناسبة يومها الوطني

حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه صلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة.

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، كما حضر الحفل عدد من المسؤولين، ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.