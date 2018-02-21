خليفة يمنح سفير البحرين وسام زايد من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، محمد بن حمد صقر المعاودة سفير مملكة البحرين لدى الدولة وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى والذي يعد أرفع وسام يمنح للسفراء.

ويأتي منح السفير الوسام تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات.

وقلد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير الوسام خلال استقباله له بمكتب سموه بديوان عام الوزارة في أبوظبي أمس.

وأعرب سموه عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين في المجالات كافة.

شكر

من جانبه أعرب السفير البحريني عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يلعبه سموه إقليمياً ودولياً.

كما توجه بالشكر لكافة الجهات الحكومية في الدولة على ما لقيه من تعاون، ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.