عمار النعيمي يعزي بوفاة علي ماجد المطروشي

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله اللواء المتقاعد علي ماجد المطروشي القائد العام لشرطة عجمان وعضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً في مجلس عزاء المغفور له بإذن الله في منطقة الجرف ظهر أمس.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية وعدد من المسؤولين.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه وأشقائه وعائلة المطروشي سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.