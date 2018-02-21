تكريم طفلة لسرعة إبلاغها عن حريق في دبا الحصن

كرّم العقيد أحمد عبدالله بن يعروف رئيس مركز شرطة دبا الحصن الشامل، الطفلة سارة علي أحمد الوتري بمدرسة العقد الفريد للتعليم الأساسي.

وذلك بحضور النقيب خلفان محمد مخلوف مدير فرع الشرطة المجتمعية بالإنابة، وسحر درويش الغول مديرة المدرسة بالإنابة، وذلك تقديراً لجهودها، وتعاونها المثمر مع الشرطة، عبر الإبلاغ عن نشوب حريق في بناية كانت تسكنها مع ذويها، والذي ساهم بشكل إيجابي في سرعة الاستجابة دون وقوع خسائر بشرية.

وأثنى العقيد أحمد بن يعروف، على روح الاهتمام، والمسؤولية التي تحلت بها الطفلة سارة، وقال: إن تعاون الجمهور مع أجهزة الشرطة يصب في مصلحة المجتمع للحفاظ على أمنه، وسلامته، ويعكس هذا التصرف منهجاً خلقياً سامياً يعد نموذجاً يحتذى به، وتحفيزاً للأشخاص المساهمين في دعم المنظومة الأمنية.