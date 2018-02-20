محمد بن راشد يأمر بإطلاق إسم زايد بن حمدان على شارع المدينة الاكاديمية

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بإطلاق اسم الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان على شارع المدينة الاكاديمية وذلك تقديرا لما قدمه من تضحيات ومواقف مشرفة في سبيل رفعة الوطن وإعلاء رايته.

ويعد شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان محورا رئيسيا موازيا لشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات ويمتد من تقاطعه مع شارع جبل علي لهباب إلى تقاطعه مع شارع عمان بطول 50 كيلومترا منها 25 كيلومترا مفتوحا أما الحركة المرورية فيما سيتم إفتتاح الجزء المتبقي بسعة 4 مسارات في كل اتجاه بنهاية شهر مارس المقبل.

محمد بن راشد: وجهنا اليوم بإطلاق اسم الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان على شارع المدينة الأكاديمية في دبي ... شارع سيمثل اصرار وعزيمة وقوة وتضحية شباب الامارات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/qGDL6WewLI — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 20, 2018

وتتراوح الطاقة الإستيعابية للمحور بين 12 إلى 16 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين وهو من المحاور الاستراتيجية المهمة ضمن المخطط الهيكلي لشبكة الطرق في إمارة دبي إذ يخدم العديد من المناطق الحيوية ومنها المدينة الأكاديمية ومناطق المطورين مثل واحة دبي للسيلكون والمرابع العربية وصولا لمنطقة معرض إكسبو 2020 .

يضم المحور سبعة تقاطعات رئيسية مع كل من شارع رأس الخور وشارع لطيفة بنت حمدان وشارع حصة وشارع اليلايس وشارع القدرة وجبل على لهباب وطريق العين بالإضافة إلى 10 تقاطعات فرعية.