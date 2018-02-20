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محمد بن راشد يأمر بإطلاق إسم زايد بن حمدان على شارع المدينة الاكاديمية

المصدر:
  • دبي - وام
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أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بإطلاق اسم الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان على شارع المدينة الاكاديمية وذلك تقديرا لما قدمه من تضحيات ومواقف مشرفة في سبيل رفعة الوطن وإعلاء رايته.

ويعد شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان محورا رئيسيا موازيا لشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات ويمتد من تقاطعه مع شارع جبل علي لهباب إلى تقاطعه مع شارع عمان بطول 50 كيلومترا منها 25 كيلومترا مفتوحا أما الحركة المرورية فيما سيتم إفتتاح الجزء المتبقي بسعة 4 مسارات في كل اتجاه بنهاية شهر مارس المقبل.

وتتراوح الطاقة الإستيعابية للمحور بين 12 إلى 16 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين وهو من المحاور الاستراتيجية المهمة ضمن المخطط الهيكلي لشبكة الطرق في إمارة دبي إذ يخدم العديد من المناطق الحيوية ومنها المدينة الأكاديمية ومناطق المطورين مثل واحة دبي للسيلكون والمرابع العربية وصولا لمنطقة معرض إكسبو 2020 .

يضم المحور سبعة تقاطعات رئيسية مع كل من شارع رأس الخور وشارع لطيفة بنت حمدان وشارع حصة وشارع اليلايس وشارع القدرة وجبل على لهباب وطريق العين بالإضافة إلى 10 تقاطعات فرعية.

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