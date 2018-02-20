حمدان بن محمد: زايد بن حمدان أهل للشجاعة باقتدار

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي صورة عبر حسابيه في انستغرام وتويتر تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان.

وقدّم سموه التهنئة للشيخ زايد بن حمدان بعودته سالماً معافى، واصفاً الشيخ زايد بن حمدان بأنه: «أهل للشجاعة باقتدار».

جاء ذلك في تدوينة لسموه عبر «تويتر».

وقال سموه: «الشجاعة تعرف أهلها.. وأنت أهل للشجاعة باقتدار.. حمداً لله على سلامتك أيها الـ ( زايد ) خُلقاً #مرحبا_زايد_بن_حمدان».