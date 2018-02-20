الدراجة الهوائية المسعفة تدخل الخدمة في مطار دبي

بعد إدخالها كافة أنواع السيارات (السريعة والرياضية والدفع الرباعي والسيارات المخصصة للصحراء وأندية الغولف والحافلات) لجأت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لاستخدام الدراجات الهوائية في عمليات التدخل السريع، لأول مرة على مستوى المنطقة.

وتأتي فكرة الدراجة الهوائية للاستخدام داخل مطار دبي الدولي على أن تتبعها خطوات أخرى لتعميم فكرة الدراجة في جميع مطارات دبي وذلك لتلافي ازدحام حركة المسافرين والقادمين وضمان سرعة الوصول إلى المريض في أسرع وقت ممكن خاصة وأن عملية الوقت تلعب دوراً في عملية الإسعاف.

وقال خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: إن النتائج الأولية التي حققتها الخدمة كانت مرضية جداً، وقريباً سيتم تزويد جميع مطارات دبي بالدراجات الهوائية انطلاقاً من طبيعة عمل المؤسسة ودور المسعفين في عمليات الإسعاف.

وأشار إلى أن الدراجة التي يقودها مسعف طبي طارئ من المشهود بخبرته وكفاءته، مجهزة بكافة معدات الإسعافات الأولية في حقيبة يحملها على ظهرة تمكنه من تقديم الخدمات الإسعافية لحين وصول سيارة الإسعاف في حال كانت الحالة تتطلب نقل المريض إلى عيادة المطار أو أقرب مستشفى .

وبين أن حركة المسافرين من قادمين ومغادرين تقف أحياناً عقبة أمام المسعفين، ومن هنا جاءت فكرة دراجة الإسعاف الهوائية، وأكد أن مؤسسة إسعاف دبي تعتبر الأولى على مستوى الدول العربية في تقديم الخدمات المتميزة، لافتاً إلى أن المؤسسة كانت أول من حاز على سيارة الإسعاف الذكي وهذا العام تم إدخال سيارة تعمل على الذكاء الاصطناعي.