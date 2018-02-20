شرطة دبي ودائرة الشؤون الإسلامية تعزّزان العمل المشترك

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتوطيد علاقات المسؤولية الاجتماعية وتعزيزها وإرساء دعائم العمل الاجتماعي والإنساني. والتي تنص على تنظيم آلية العمل والتنسيق بين كلا الطرفين لتحقيق التعاون في مجال جمع التبرعات والمساعدات الداخلية والخارجية المشتركة بين الطرفين.

والدعم المشترك في تعزيز الجوانب التوعوية الدينية، والعمل المشترك والتعاون في مواسم الحج، والتنسيق والتعاون في إدارة مساجد القوة، والعمل المشترك بين الطرفين في عدد من المجالات المتعلقة بمساعدة نزلاء المؤسسات العقابية والمعسرين الذين عليهم متطلبات مالية وديّات شرعية، والتنسيق في مجال تبادل المعارف والمهارات والتعاون في توفير متطلبات المسلمين الجدد، والتنسيق والتعاون في مجال الأنشطة وبرامج التوعية الدينية للنزلاء.

وقّع المذكرة اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

نتائج

وأكد اللواء عبدالله خليفة المري، خلال توقيع مذكرة التفاهم، أهمية التعاون والتنسيق بين الدوائر الحكومية لما له من نتائج مثمرة تنعكس وتصب في مصلحة العمل المشترك، كما أنه يعتبر إحدى أهم القنوات التي تنتهجها تلك الدوائر لتقريب وجهات النظر والعمل كفريق واحد لتحقيق المصلحة العامة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين.

مشيراً إلى أن الشراكة والتعاون في دبي أصبحا مثالاً يحتذى به، ليس على الصعيد المحلي أو الإقليمي فحسب، بل على الصعيد الدولي أيضاً، وذلك بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة.

من جانبه قال الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، إنه في ضوء استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، وتحقيقاً للرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف للاستشراف المبكر للفرص والتحديات في كافة القطاعات الحيوية وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى.