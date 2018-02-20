حمدان بن راشد يعتمد إنشاء مبنى مركز البرشاء المجتمعي بـ60 مليون درهم

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي إنشاء مبنى مركز البرشاء المجتمعي في منطقة البرشاء الثانية على مساحة أرض 5500 متر مربع، وبمساحة بناء 14500متر مربع بكلفة إجمالية تقدر بنحو 60 مليون درهم.

جهود

وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي إن المشروع الذي اعتمده سموه يأتي في إطار جهود حكومة دبي لتأمين المنشآت الخدمية الأساسية للدوائر الحكومية، وتوفير خدمات ذات كفاءة عالية للمناطق السكنية، ومن منطلق التعاون المشترك بين بلدية دبي وهيئة تنمية المجتمع.

وأضاف أن المشروع يتكون من مبنى سرداب، إضافة إلى أرضي وطابقين، والذي تم اختيار موقعه ليكون في المنطقة الخدمية المخصصة بالقرب من سكن المواطنين في منطقة البرشاء ومحيطها.

ويتكون المبنى من طابق سرداب مواقف سيارات يسع لـ 108 سيارات، وطابق أرضي يضم المدخل الرئيس وكاونتر استقبال ومجلساً وصالة متعددة الأغراض يمكن تقسيمها إلى خمس قاعات صغيرة، ومسرح لـ100 شخص، وصالة عرض ومصليات رجال وسيدات ومدخل منفصل للخدمات مع كل المرافق الخدمية المطلوبة.

ويضم الطابق الأول فصول تعليم الهوايات (الرسم، الصلصال، الأعمال اليدوية والحرفية، وفصول لتعلم الطبخ والموسيقى ومكتبة وفصول منفصلة بملحقاتها خاصة بالأطفال لتعلم الرسم والقراءة والكمبيوتر)، كما يضم الطابق الثاني صالة رياضية مع ملحقاتها الخدمية، وحمام سباحة للرجال وآخر للسيدات، وصالتي جمنازيوم منفصلتين، وصالة ألعاب إلكترونية وكافيتريا ومكاتب إدارية للموظفين.

وقد بدأت بلدية دبي بالتنفيذ الفعلي للمشروع، ومن المتوقع الانتهاء منه منتصف عام 2019.