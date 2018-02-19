حمدان بن محمد يزور معرض غلفود 2018 للأغذية والضيافة

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي اليوم معرض "غلفود 2018" أحد أكبر المعارض المتخصصة في قطاع الأغذية والضيافة على مستوى العالم، والذي تستمر فعالياته لغاية 22 من الشهر الجاري، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

وقد تفقد سموه خلال الجولة الميدانية التي رافقه فيها سعادة هلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، قاعات وردهات المعرض الذي يغطي قرابة مليون قدم مربع من مساحة مركز دبي التجاري العالمي، وتشارك فيه أكثر من 5 آلاف شركة منها 120 جناحاً وطنياً، وأربع دول جديدة.

وتعرف سمو ولي عهد دبي خلال جولته في المعرض الذي شهد انطلاقته الأولى قبل ثلاثة عقود في العام 1987، على أحدث ما توصل إليه قطاع صناعة وإنتاج الأغذية والضيافة من ابتكارات على مستوى العالم، والذي يشارك فيه هذا العام أكثر من 1300 شركة جديدة.

وتشهد دورة هذا العام نقلة نوعية جديدة من حيث التصميم والتخطيط وتجارب الزوار بهدف تعزيز الاستفادة من فرصه التجارية القيمة، ويركز معرض "غلفود 2018" على قطاع المشروبات ومنتجات الأغذية الجاهزة إلى جانب تسليط الضوء على 8 قطاعات رئيسية توفر لها صالات مخصصة لعرض منتجاتها.

ويشارك في معرض "غلفود 2018" أكثر من ألف شركة وعلامة تجارية متخصصة بتصنيع وإنتاج الأغذية الحلال في معرض "عالم الأغذية الحلال" الذي يعد أضخم معرض تجاري متخصص بالأغذية الحلال على مستوى العالم، وسيسلط الضوء على آلاف المنتجات الحلال.