محمد بن زايد يستقبل وفداً من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ وفدا من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة السيناتور ريتشارد بير عضو المجلس عن ولاية كارولينا الشمالية رئيس لجنة الاستخبارات الذين يزورون الدولة حاليا ضمن جولة لهم في المنطقة.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

واستعرض الجانبان القضايا والتطورات الراهنة في المنطقة وجهود البلدين في مكافحة التطرف والإرهاب والعنف ودورهما في تثبيت الامن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وتناول اللقاء علاقات البلدين الاستراتيجية وأوجه الشراكة القائمة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في مختلف المجالات، وسعي قيادتي البلدين لتعزيزها واستثمار كافة الفرص المتاحة بما يخدم المصالح المتبادلة.

وتطرق الحديث إلى جهود المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وملاحقة الأطراف الممولة لأيدولوجياتها وتنظيماتها، وضرورة إيجاد حلول سياسية للازمات التي تشهدها عدد من الدول في المنطقة.