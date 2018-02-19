حاكم الفجيرة يبحث العلاقات مع عدد من السفراء والقناصل

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة صباح أمس كلاً من سمير المنصر سفير الجمهورية التونسية، والدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفير سلطنة عمان لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالسفيرين، مثنياً على عمق العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بالجمهورية التونسية وسلطنة عمان متمنياً ارتقاء التعاون في شتى المجالات.

من جانبهما تقدم السفيران بجزيل الشكر إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدين بدور حكومة إمارة الفجيرة في تعميق العلاقات الأخوية بين بلديهما ودولة الإمارات في العديد من المجالات.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي كلاً من سيد طاهر سيد ناصر سفير جمهورية القمر المتحدة لدى الدولة، وفيبول القنصل العام الهندي لدى الدولة، وذلك للسلام على سموه وبحث سبل توطيد أواصر التعاون بين البلدين.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بسفراء وقناصل الدول الشقيقة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهام عملهم لتطوير العلاقات الدولية بين بلدانهم ودولة الإمارات بما يصب في خدمة الشعوب الشقيقة، والارتقاء بعلاقاتها في جميع المجالات.

من جانبهما قدم سفير جمهورية القمر المتحدة والقنصل الهندي جزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على حفاوة الاستقبال، مؤكدين استعدادهما التام لاستغلال جميع الطاقات والإمكانات المتاحة للارتقاء بالعلاقات الأخوية بين بلديهما والإمارات، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع. حضر المقابلات محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وعدد من المسؤولين.