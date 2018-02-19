هدى المطروشي.. ذكاء ناعم

تكثّف سيدة الأعمال هدى المطروشي جهودها منذ سنوات على كيفية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي في قطاع الأعمال والخدمات في أبوظبي.

وتوصلت هدى خلال الفترة الأخيرة إلى ثلاثة تطبيقات مهمة ستعلنها قريباً لتأخذ طريقها نحو التنفيذ، أبرزها تطبيق حول الطعام الصحي وكيفية الحصول عليه بسهولة وأمان. وتؤمن هدى المطروشي بأن التطبيقات التكنولوجية هي مستقبل القطاع الخدمي، وبالإمكان لسيدات الأعمال أن يقتحمن هذا القطاع ويتوفر لهن تطبيقات تساعدهم على إدارة وتخطيط مشاريعهن الصغيرة والمتوسطة، وتحديث وتسويق منتجاتهن والتواصل مع العملاء.

وتعد هدى المطروشي إحدى الشخصيات البارزة في مجال ريادة الأعمال في أبوظبي، حيث استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات والنتائج المتميزة من خلال التعاون الناجح وإقامة الشراكات وإنشاء العلاقات الجيدة.

وتشغل هدى حالياً منصب نائب رئيس إدارة الخدمات العامة في شركة أبوظبي لصناعات الغاز المحدودة «جاسكو» العاملة في مجال الغاز والمنتجات الهيدروكربونية.

وتحمل هدى شهادة البكالوريوس في الإعلام والاتصال الجماهيري والعلاقات العامة، ودرجة الماجستير في الصناعات الابتكارية والإبداعية، وتسعى حالياً لنيل درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال، ما يثبت رغبتها الأكيدة في مواصلة الارتقاء المهني وتحقيق الإنجازات.

ولا تقتصر أدوار هدى على كونها نائباً لرئيس مجلس الإدارة في «جاسكو»، بل تشغل أيضاً عدداً من المناصب المرموقة في العديد من الهيئات الحكومية، منها على سبيل الذكر لا الحصر: عضوية مجلس الإدارة في كل من، مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ومجلس سيدات أعمال دولة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس أمناء المدرسة الأميركية «غلينيلغ» في أبوظبي، ومجلس إدارة اتحاد المبارزة في دولة الإمارات، ونظراً لما تتمتع به حماسة وشخصية اجتماعية، فإن هدى تتألق دوماً بمشاعرها النبيلة وشغفها لتحقيق القيمة والمنفعة لمن حولها. وقد توجت مساعيها بحصد العديد من الجوائز وشهادات التقدير عرفاناً بما حققته من إنجازات عبر سنوات حياتها المهنية.