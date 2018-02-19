إطلاق «غرس زايد» في حي الاتحاد بالشارقة

في إطار إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2018، عام زايد، أطلق برنامج الشيخ زايد للإسكان مبادرة «غرس زايد»، وتستهدف زراعة 220 نخلة في حي الاتحاد السكني بإمارة الشارقة والتي جاءت انطلاقاً من القيم النبيلة لمجتمع دولة الإمارات التي تُعلي المسؤولية المجتمعية وروح التعاضد والتعاون بين أفراد المجتمع ومؤسساته وفي إطار المسؤولية المجتمعية لبرنامج الشيخ زايد للإسكان تجاه الوطن والمجتمع والإيمان بمآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خلال «عام زايد».وقد تم خلال المبادرة التي شارك فيها الموظفون ومجموعة كبيرة من المتطوعين غرس 220 نخلة في فناء مساكن المستفيدين من حي الاتحاد السكني بالشارقة، وقد ساهم في تنفيذ المبادرة أكثر من 350 متطوعاً من موظفي البرنامج فضلاً عن متطوعي مؤسسة سوشال هب المعنية بتنظيم المبادرات المجتمعية، إضافة إلى متطوعين من مختلف أفراد المجتمع.

وقال معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان: «إن مبادرة «غرس زايد» جاءت لإحياء مآثر المغفور له، بإذن الله، الشـيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي زرع في أبناء الإمارات حب البيئة والزراعة ونحن اليوم فخورون بإطلاق هذه المبادرة».

وأضاف معاليه: «إن المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، لطالما أكد أهمية المحافظة على البيئة وتنميتها لتحقيق الاستقرار وربط المواطن بالأرض واستطاع قهر الظروف الصعبة لتتحول الصحراء إلى رقعة خضراء فقال: «أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة».وقالت سعاد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر: إن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصَّر تتشارك أهداف برنامج الشيخ زايد للإسكان من خلال سعيها إلى توفير المسكن الملائم للأسر.