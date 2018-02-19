حاكم رأس الخيمة: الإمارات أولت أهمية كبيرة للبحث العلمي لمواجهة التحديات المستقبلية

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الإمارات أولت أهمية كبيرة لجهود العلماء والباحثين في شتى المجالات والتصدي للتحديات المستقبلية التي تواجه العالم وتتبنى أفضل الممارسات العالمية لخدمة المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة وإيجاد الحلول اللازمة لكافة المشكلات.

وأوضح سموه خلاله كلمته في افتتاح الورشة العاشرة للمواد المتقدمة والتي ينظمها مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة، بقاعة المؤتمرات في الجزيرة الحمراء، «أن ما نراه اليوم من تقدم في كافة المجالات هو نتاج عمل دؤوب لملايين العلماء حول العالم والذين نجحوا في تطوير العلوم وجعلها أداة لخدمة الإنسانية»، مثنياً على دور الورشة في مناقشة أحدث ما توصلت له جهود العلماء فيما يخص المواد المتقدمة، خاصة في مجالات تحلية المياه والطاقة والبيئة والتكنولوجيا المتقدمة.

أوراق عمل

وأكد أنتوني تشيثام رئيس مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة أن الدورة العاشرة من الورشة تشهد مشاركة 170 عالماً وباحثاً من 20 دولة حول العالم، لتقديم أوراق أعمالهم في المجالات المتعلقة بالمواد المتقدمة، وفي مقدمتها التقنيات الحديثة المستخدمة في تحلية مياه البحار والتي من شأنها تخفيض تكلفة الإنتاج، بالإضافة لمناقشة الأبحاث المتعلقة باستخراج الهيدروجين من الماء، وتحويل الكربون إلى الميثانول، لافتاً إلى أن مركز الشيخ صقر للمواد المتقدمة ببنجالور أنجز مشروعا حيويا ومهما في مجال تحويل الكربون إلى ميثانول.

وأشار إلى أن الورشة ستناقش أيضاً تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية وهناك تقنية جديدة تعرف باسم تقنية (perovsites) والتي ستساهم في تقليل التكلفة الحالية لاستخدامات الطاقة الشمسية، حيث يتم تجربة هذه التقنية حالياً في كل من اليابان والولايات المتحدة الأميركية والسويد وعدد من الدول الأخرى.

وذكر الدكتور سامي الشال أستاذ ورئيس قسم الكيمياء في جامعة فيرجينيا الأميركية، أحدث مشاريع تحلية مياه البحر وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب باستخدام مادة الغرافين وتقنية النانو بارتيكلز باستخدام الطاقة الشمسية، حيث تعد أسلوباً نظيفاً بيئياً وغير مكلف مادياً.

سعود بن صقر يعزّي في وفاة مايد النعيمي

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واجب العزاء إلى أسرة بن طاهر النعيمي في وفاة مايد صلاح محمد عبد الله بن طاهر النعيمي الذي وافته المنية إثر حادث أليم.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال الزيارة التي قام بها لخيمة العزاء في منطقة الظيت في رأس الخيمة. رأس الخيمة - وام