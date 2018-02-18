حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" جانبا من الملتقى الثاني عشر الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي لسفراء الدولة في الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي الدولة في المنظمات والهيئات الدولية.

محمد بن راشد يحضر جانبا من ملتقى وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.

#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/7jg2kPjq1d — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٨ فبراير، ٢٠١٨

ولدى وصول سموه إلى مقر ديوان عام الوزارة في العاصمة أبوظبي قبل ظهر اليوم صافح سموه، وإلى جانبه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفراء وممثلي الدولة في الخارج بعدها شهد سموه وإلى جانبه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي - جانبا من الجلسة الحوارية الخامسة في الملتقى الذي يضم نحو 166 سفيرا ورئيس بعثة سياسية ودبلوماسية إلى جانب مديري الإدارات وكبار موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي والتي تركزت حول العلاقات المستجدة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والمحاور ذات الصلة بهذه العلاقة المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.

#محمد_بن_راشد أثناء لقائه بسفرائنا بالخارج في تجمعهم السنوي : دور السفير اليوم تغير من مبعوث لدى حكومة أجنبية إلى مبعوث لدى أمة بكل فعالياتها وثقافتها واقتصادها وكافة فئات مجتمعها.

#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/NgV7l6UPPo — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٨ فبراير، ٢٠١٨

وقد بارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الملتقى الذي يعزز التواصل بين الوزارة وممثلي الدولة في أنحاء العالم ويستمر خمسة أيام يتناقش خلالها المجتمعون في المستجدات الإقليمية والدولية السنوية ومختلف المواضيع والقضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية للدولة هذا إلى جانب عرض كل سفير ورئيس بعثة إلى التحديات التي تواجه أداء مهمته بنجاح في الدولة التي يمثل دولتنا فيها وسبل تذليل أي عقبات قد تواجهه في البلد المضيف.

واعتبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مثل هذه اللقاءات والمشاورات بين الوزير وموظفي الوزارة من مديرين وسفراء وقناصل ورؤساء بعثات دبلوماسية تعزز روح عمل الفريق الواحد وتسهم في وضع الأفكار والمقترحات البناءة التي تساعد بشكل كبير في إيجاد الحلول المناسبة للتحديات والصعوبات التي قد تواجهه بشكل عام وسفاراتنا بالخارج على وجه الخصوص في أداء رسالتهما الوطنية بنجاح تام لتظل دولتنا في المركز الأول والمقام الأول عالميا.

وقال سموه مخاطبا السفراء: "أنتم أيتها الإخوة تمثلون دولتكم في مختلف دول العالم ومطالبون بالعمل الجاد من أجل خدمة

قضايا دولتنا وشعبنا والحفاظ على مصالحهما الوطنية العليا من خلال بذل المزيد من الجهد والمثابرة في عملكم لأننا - صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)- وأنا وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نريد أن نصل بدولتنا بسواعد أبناء زايد وعقولهم وخبراتهم وجدهم واجتهادهم إلى الصفوف الأولى عالميا كي تكون دولتنا العزيزة (الرقم واحد) الذي لانرضى عنه بديلا".

وأضاف سموه: "دوركم إخواني في هذه المرحلة هو الأهم بل هو أهم من كل ماسبق لأنكم بجدكم واجتهادكم ونجاحكم في عملكم إنما تجسدون رؤية قيادتكم وطموحات شعبكم في الوصول إلى الرقم واحد على مختلف المستويات العالمية خاصة في مجالات المعرفة والاستثمار والسياحة والتعليم والاقتصاد المعرفي والابتكار".

وأكد سموه خلال توجيهاته إلى السفراء على دور وزارة الخارجية والتعاون الدولي بقيادة رئيس دبلوماسيتها الأخ الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في بناء علاقات طيبة ومتوازنة مع جميع الدول الشقيقة والصديقة بما يحفظ لدولتنا وشعبنا مصالحهما العليا ويعزز أسس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وشدد سموه على ضرورة إعطاء السفراء وممثلي الدولة في الخارج اهتماما أكبر ورعاية واجبة عليهم لأبناء وبنات الوطن في الخارج من مرضى وطلبة وسياح ورجال أعمال وجميع شرائح مجتمعنا عندما يكونون خارج بلدهم لأي سبب كان.

وتمنى لهم سموه التوفيق في أداء واجباتهم الوظيفية والوطنية بنجاح تام .. مؤكدا لهم دعم ومساندة الحكومة لجميع تحركات واتصالات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الإقليمية والدولية خدمة لمصالح وطننا وشعبنا.

وإلى ذلك فقد أعرب سمو وزير الخارجية و التعاون الدولي عن اعتزازه ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وجميع منتسبي وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتوجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التي وصفها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ببوصلة تحدد مسار عمل الوزارة في الاتجاه السليم.

وثمن سموه عاليا زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمقر الوزارة اليوم ومشاركة سموه في جانب من جلسات الملتقي الذي يحاضر فيه وزراء مختصون في العلوم والتكنولوجيا والابتكار وخبراء في السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية من أجل تعزيز وإثراء خبرات ومعارف السفراء تساعدهم في عملهم.

وقد التقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإلى جانبه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومساعديه والسفراء وموظفي الوزارة الصور التذكارية.