محمد بن راشد: اليوم 18 فبراير يصادف ذكرى تاريخية لدولتنا

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، محمد بن راشد أن اليوم 18 فبراير يصادف ذكرى تاريخية لدولتنا، فقبل 50 عاما في 18 فبراير 1968 وفي خيمتين بالصحراء على مرتفع يُسمى عرقوب السديرة بين دبي وأبوظبي،اجتمع الشيخ زايد والشيخ راشد،واتفقا على إقامة دولة ودعوا بقية الامارات للانضمام... "من هناك بدأنا،من هناك اتفقنا،من هناك مشينا في مسيرتنا".

وذكر سموه في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر أن 18 فبراير يوم تاريخي في وطني الجميل.. وقال: "كنت هناك ..ورأيت اجتماع النيات الطيبة مع الطموحات العالية في خيمة بدون فراش..سمعت راشد يقول لزايد أنت الرئيس .. فكان زايد الرئيس والأب والمؤسس .. والقائد الأبدي لهذه الدولة.. لم يطلب زايد الرئاسة .. بل استدعاه التاريخ ليبني أمة ودولة ..".

وأضاف سموه: "50 عاما ليست شيئا في عمر الدول .. لكن مع زايد كل عام كان خمسين في العمل والانجاز .. رحم الله زايد وراشد .. يستذكر الوطن اليوم هذه الذكرى كي لا ننسى البدايات .. ولا ننسى صفاء النيات .. وكي نبقى مدركين أننا من الصحراء بدأنا وإلى الفضاء وصلنا .. ولسعادة شعبنا ورخائه عملنا".