محمد بن راشد ومحمد بن زايد: زايد بن حمدان قدوة للجيل وأحد أبطالنا البواسل

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهنئة بعودة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان إلى أرض الوطن متوشحاً رداء العافية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان نموذج وقدوة للجيل، به وبأمثاله تُرفع الرؤوس.. ويفخر الوطن.

جاء ذلك في تدوينات لسموه عبر الحساب الرسمي لسموه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال سموه: «زايد بن حمدان نموذج وقدوة للجيل... به وبأمثاله تُرفع الرؤوس.. ويفخر الوطن.. به وبأمثاله من جنود الوطن البواسل تزداد منعتنا وقوتنا.. وتترسخ روح الفداء في شبابنا وجنودنا.. حللت في وطنك محل القلب اليوم يا زايد».

وأضاف سموه: «فرحت الإمارات وشعبها وقادتها اليوم بعودة زايد بن حمدان لأرض الوطن... فخر شباب الإمارات.. وسليل مجدها.. وسَميْ مؤسسها.. وخير من يمثل شجاعة ورجولة جنودها البواسل».

إلى ذلك، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أنه كلما زادت التحديات.. برهن أبناء زايد أنهم أهل لمواجهتها ويتشرفون بتلبية نداء وطنهم.. وتشهد ميادين الواجب بتضحياتهم.

وقال سموه: «زايد بن حمدان أحد أبطال الإمارات البواسل، ورفاقه في ساحات الشرف هم خيرة شباب الإمارات في البذل والعطاء.. نرفع هاماتنا فخراً بهم.. ولا خوف على وطن يضم أمثالهم».

جاء ذلك في تدوينات لسموه عبر الحساب الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»، كما نشر سموه صورة للشيخ زايد بن حمدان في الزيّ العسكري ودوّن سموه: «كلما زادت التحديات.. برهن أبناء زايد أنهم أهل لمواجهتها.. ويتشرفون بتلبية نداء وطنهم.. وتشهد ميادين الواجب بتضحياتهم».

وقال سموه: «واليوم ولله الحمد والمنة.. نفرح جميعاً بعودة زايد بن حمدان إلى أرض الوطن متوشحاً رداء العافية.. نسأل الله أن يحفظ أبناءنا المرابطين ويسدد خطاهم.. ويمنّ على المصابين منهم بالشفاء العاجل.. ويتغمد شهداءنا البررة بواسع رحمته».

هزاع بن زايد: زايد بن حمدان مثال للشباب الإماراتي المحب لوطنه وشعبه وقيادته

قدّم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي التهنئة بعودة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد إلى أرض الوطن، وقال سموه: «نبارك عودة زايد بن حمدان بن زايد إلى أرض الوطن.. بطل من أبطال الإمارات تشرّب ورفاقه البواسل في القوات المسلحة قيم التضحية والوفاء من الراحل الكبير الشيخ زايد فكان مثالاً للشباب الإماراتي المحب لوطنه وشعبه وقيادته».

حمدان بن محمد: نورت الدار يا حفيد زايد الخير

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي في تدوينة لسموه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كل الإمارات فرحت بعودة فخر الشباب أخي زايد بن حمدان آل نهيان».

وأضاف سموه: «فخورون به وبكل جنودنا البواسل.. نورت الدار يا حفيد زايد الخير».

عمار بن حميد: مرحباً زايد بن حمدان

نشر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان صورة للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان عبر وسم #مرحبا_زايد_بن_حمدان ودوّن سموه عليها: «مرحبا زايد بن حمدان».

حمدان بن زايد: الإمارات تفخر ببطولات أبنائها في ميادين العز

عبّر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة عن فخره بعودة الشيخ زايد بن حمدان إلى أرض الوطن بعد أن أدى واجبه في ميادين العز. وقال سموه: «تفتخر الإمارات بالبطولات التي يقدمها أبناؤها في ميادين العز.. ونسعد بعودة أحد أبناء الإمارات البواسل إلى أرض الوطن.. بعد أن كان في مقدمة الصفوف مع إخوانه.. إنها فرحة وطن وقيادة وشعب.. أدام الله على الإمارات أمنها».

سيف بن زايد: زايد بن حمدان فخر لبلادنا

عبّر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن فرحته بعودة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان إلى أرض الوطن.

وقال سموه في تدوينات عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «تزدان السماء بنجومها، وتتباهى الإمارات بأبطالها، وها هو فارسٌ من فرسانها يعود بحمد الله سالماً، بعد أن سطّر في ساح الوغى بطولاتٍ ليكون فخراً لبلادنا وزملائه الأبطال، حمى الله سواعدكم وأمضى عزيمتكم».

سلطان بن خليفة: أمثال زايد عماد الوفاء والعطاء

قال سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة: «عندما يرفرف العلم في سماء الوطن عالياً.. تعلم الأمة أن أمثال الشيخ زايد بن حمدان هم عماد الوفاء والعطاء لهذا الوطن.. حماك الله ورعاك وظلل عليك الأمان والسعادة.. وجعلك ذخراً لوطن يستحق أمثالك».

راشد بن حميد: الوطن يفخر بعودة البطل بوحمدان

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أن الوطن يفخر بعودة البطل الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان «بوحمدان»، مشيراً إلى أن أبناء الوطن جميعهم فرحون بعودته سالماً.

وقال: «يفخر الوطن بعودة البطل بوحمدان.. نحمد الله عز وجل بعودة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان سالماً غانماً».

وزراء: زايد بن حمدان رمز لجيل الشباب وتضحياته فخر للوطن

أكد وزراء أن الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رمز لجيل الشباب، وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية: «زايد بن حمدان البطل العائد إلى كنف الوطن ودفئه تحوّل دون سعي منه إلى رمز لجيل شاب نفخر به، رجولته وتضحيات رفاقه فخر للوطن وضمان لموقعه، هنيئاً لنا فرسان هذا الجيل الصاعد».

وأضافت معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة: «#مرحبا_زايد_بن_حمدان فرحة وطن بقدومك».

وقال معالي الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة:

مرحبا يا هلا حي بالشهامة

مرحبا بالصقور المخلصين

ضامنين الوطن صانوا احترامه

قدرهم عندنا عالي وثمين

هم حماة الوطن يوم ازدحامه

يوم ولد الردي كابي أو مهين وأضاف معالي عمر العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي: «#مرحبا_زايد_بن_حمدان بطل دولة الإمارات اللي في الشدايد معدنه بان».

حقق 306 ملايين مشاهدة خلال الساعات الأولى من إطلاقه

وسم «#مرحبا_زايد_بن_حمدان» يتصدر ترند الإمارات

تصدّر وسم مرحبا_زايد_بن_حمدان قائمة الأكثر تدوالاً على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في الإمارات، الذي أطلقه المغردون أمس احتفاء بوصول الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان إلى أرض الوطن، بعد رحلة علاج تكللت بالنجاح، وذلك من جراء إصابته خلال مشاركته ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في عملية «إعادة الأمل» في اليمن.

ورحب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعودته، معربين عن فخرهم واعتزازهم بالدور البطولي الذي قدمه خلال فترة مشاركته ضمن قواتنا المسلحة وتقدمه الصفوف الأولى لنصرة الأشقاء في اليمن واستعادة الشرعية، مشيدين بعزيمته وإصراره وإقدامه لرفعة الوطن وتقديم أعلى معاني التضحية بالنفس.

وحقق الوسم خلال الساعات الأولى من انطلاقه أكثر من 306 ملايين مشاهدة في العالم، ودوّن فيه المغردون من داخل الدولة وخارجها كلماتهم وإعجابهم بشجاعته، وحرصه على المشاركة ضمن قواتنا الباسلة التي تؤدي دوراً مشرفاً وبطولياً خلال مسيرة عملها مع قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.

عنوان الطيبة

وتفاعلاً مع الوسم، غرد الدكتور علي النعيمي، رئيس تحرير بوابة العين الإخبارية، قائلاً: «للطيبة عنوان، وفي الميدان صنوان، عز وفخر وأمان بو حمدان، مكانك في القلوب وفرحتنا بك لا توصف لإنسان». من جانبها، غردت خديجة المرزوقي، رئيس تحرير صحيفة 7/‏‏‏24، قائلة: «يعود حفيد زايد.. فيهب الوطن كله مرحباً.. يعود بعد العلاج معافى بعد إصابته مع إخوانه الأبطال، وهو يحارب في جيش متوحد تحت راية الإمارات في ساحات القتال.. يعود ابناً للجميع.. ابناً للوطن الذي يهب كل أطيافه يستقبله بحب واعتزاز».

وفي السياق ذاته، دوّن الشاعر محمد بن هاشم الشريف أبياتاً شعرية قائلاً: «مرحبا ياحي بقدومه.. زايد بن حمدان بن زايد.. شيخ سامي بانت اعلومه..في ميادين الشرف قايد..عز للدولة وشرف قومه.. لي تعلى النايف النايد.. في البطولة حايز اعزومه..ما تذرى فاللقا الكايد..مستمي ع الجدمن يومه..ماخذ عزومه بالوكايد..من ابوه وعمه ارسومه..كاسب الطوله لها شايد».

تواضع وشموخ

أما عبد الله الجنيبي فدوّن قائلاً: «في تواضعه شموخ استمده من والديه.. الأب الذي كان مدرسة في الخصال الكريمة ارتوى منها محبة الناس، وتقديراً أغلى من كنوز الأرض.. في مدرسة والديه تعلم بأن هذا الوطن قلعة كريمة.. من أجلها نسطر فصول التضحية.. من أجلها نرخص الروح.. ونسمو فوق كل الآلام والجروح»، وأضاف: «كل ذلك شاهدته قولاً وفعلاً في رجل تخطى الكثيرين في العزيمة والإدراك.. لن أنسى ملامح السعادة التي تعلو محياه حين يناديه الواجب.. كان يلبيه بمشاعر الفخر والإصرار في مشهد أسمى من المشاهد.. كيف لا يكون وهو حفيد زايد»، وتابع: «فتحية من القلب إلى شيخ دون للعالم دروساً بأن ترف الحياه ليس عائقاً، وشكراً لرجل آمن بعقيدة وطنه فأصبح في ميادين العز فارساً نبيلاً يغيب بعطائه المحتاجون.. ويلجم بقوته وحزمه عبث العابثين.. شكراً لتلميذ خليفة.. من عزم محمد.. وحلم حمدان»، واختتم تغريداته قائلاً: «ها قد عدت يا فارس الأخلاق والحق.. عدت ومشاعر وطن بأسره تهتف فرحاً بعودتك.. مرحباً الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان».

فرحة خليجية وعربية

مظاهر الفرحة التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي بعود البطل الشيخ زايد بن حمدان بن زايد لم تقتصر على أبناء الأمارات والمقيمين عليها، بل شاركهم الفرحة أبناء الدول الخليجية والعربية الذين عبروا عن فرحتهم بعودة البطل إلى أرض الإمارات معافى مشافى، حيث قال المغرد أمجد طه: «فارسك يالإمارات ما يخسر رهان، صانك الله يا دار زايد من أذى قاصي وداني، ونعم هؤلاء الرجال الكرام، لا فزعوا عند الملاقى مطانيخ»، فيما قال المغرد حمدان جار الله السهيلي: «تنور الإمارات السبع بـ«أبوحمدان».. تطير القلوب بجيته..واتصافى.. تعب كل شعبه يوم ماصار تعبان.. وتعافى /‏‏‏ وكن الشعب كله تعافى».

برج خليفة ومبنى أدنوك يتزينان بصور زايد بن حمدان