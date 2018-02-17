شرطة دبي و"تحقيق أمنية" تحققان للطفل سيف حلمه

حققت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مؤسسة "تحقيق أمنية" في أبوظبي، وضمن مبادرات المؤسسة المتنوعة، أمنية الطفل سيف أحمد سعيد سيف الكتبي البالغ من العمر 8 سنوات، في الانتساب إلى شرطة دبي، تيمّناً بوالده وحبه العمل كشرطي ضمن فريق شرطة دبي ليوم واحد.

وأكد سعادة اللواء محمد سعيد المري، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي، خلال استقباله الطفل بحضور العقيد خلفان الجلاف مدير إدارة العلاقات المجتمعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ووالد الطفل الملازم أحمد سعيد سيف الكتبي، والسيد هاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية"، وسمر الصيداوي مدير مكتب المؤسسة في دبي ... أن التفاعل مع أفراد الجمهور ومد جسور التواصل معهم وتعزيز دور شرطة دبي المجتمعي تمثل أحد القيم الثلاث للهوية المؤسسية الجديدة لشرطة دبي، وهي الأمن والتواصل والابتكار.

وقال اللواء المري إن شرطة دبي تدعم مؤسسة "تحقيق أمنية" وأهدافها الإنسانية السامية، وتفخر بتعاونها مع المؤسسة من خلال هذه المُبادرة المُميّزة لتحقيق أمنية أحد الأطفال، مُشيداً بجهود مؤسسة "تحقيق أمنية" الرامية إلى تحقيق أمنيات الأطفال المرضى، ودورها المميز في رفع معنويات هذه الفئة من الأطفال وتشجيعهم على مواصلة حياتهم بشكل طبيعي، كما تزرع الأمل في نفوس عائلاتهم خلال رحلات علاجهم.

بدوره، قال السيد هاني الزبيدي إن هذه المبادرة هي جزء من مبادرات المؤسسة المتنوعة التي تنظمها تزامنا مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بأن يكون عام 2018 عام زايد المؤسس والقائد، مشيدا بالجهود الكبيرة والمُتميّزة لشرطة دبي، وعلى أعمال الخير الإنسانية التي تُمثّل جوهر شرطة دبي التي تتبنّى قيم العطاء والتكافل والأمان لتحقيق الاستقرار والسعادة للمجتمع فيما وجه الملازم أول أحمد الكتبي شكره للمؤسسة ولشرطة دبي على الاستجابة السريعة، واهتمام كلا الجانبين في تحقيق أمنية ابنه سيف.