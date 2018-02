«الصحة» تصدر 6 تعاميم بسحب منتجات غذائية والتحذير من مكملات مغشوشة

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 6 تعاميم إلى الهيئات المعنية لسحب أغذية أطفال رضع لوجود احتمالية أن تكون ملوثة بميكروب السالمونيلا وحسب طلب الشركة المنتجة والتحذير من استخدام المنتجات غير معتمدة للإقلاع عن تعاطي المواد المخدرة والتحذير من مستحضرات تجميل تحتوي نسبة عالية من مادة الزئبق ومستحضر عشبي لتخفيف الوزن ومكملات غذائية تسبب ارتفاع في ضغط الدم ومستحضرات لتبييض البشرة، وطلبت الوزارة من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب المنتجات المذكورة من الأسواق ومنع تداولها واستيرادها، في حال توفرها، علما بأن هذه المنتجات غير مسجلة لدى إدارة الدواء في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأكد الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية أن الوزارة وفي إطار استراتيجيتها بناء أنظمة الجودة والسلامة الصحية والدوائية وفق المعايير العالمية وتوفير إطار تشريعي وحوكمة وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي، تحرص على ترصد ومراقبة كل المنتجات الدوائية والصيدلانية والمكملات الغذائية ذات الادعاء الطبي، وتواظب على تحذير وتنبيه أفراد المجتمع بعدم استخدام هذه المنتجات المغشوشة مع مطالبة الجهات المختصة بمنع استيرادها مع سحبها من الأسواق في حال اكتشاف تواجدها بالدولة.

وحثّ المتضررين من هذه المنتجات المغشوشة على ضرورة تبليغ وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهات الصحية الرسمية لإتخاذ الإجراءات المناسبة. وفي حال حدوث أي أعراض جانبية ملىء الاستمارة الخاصة بالآثار الجانبية للدواء ADR والمتوفرة على الموقع الالكتروني:

http://www.cpd-pharma.ae.

أو الاتصال على العناوين التالية: هاتف: 2301448 -04 أو فاكس2301947 -04 أو البريد الالكتروني pv@moh.gov.ae أو الهاتف المجاني 80011111.

سحب أغذية أطفال رضّع

وأشار إلى التعميم الصادر بسحب أغذية الأطفال من إنتاج الشركة الفرنسية LACTALIS International. الحاقا للتعميم رقم (15247) لسنة 2017 علماً بأن الشركة المصنعة قد قامت بالمطالبة بالسحب الطوعي لجميع تشغيلات المنتج، والتي تشمل أغذية الأطفال الرضع التي تمت تعبئتها في مصنع كراون (Craon) ، وذلك لاحتمالية كونها ملوثة بميكروب السالمونيلا (Salmonella Agona) والذي يتسبب في حدوث الحمى والاسهال. مع الإشارة إلى أن المنتج تحت قيد التسجيل في إدارة الدواء في وزارة الصحة ووقاية المجتمع وطلب من الوكيل المعتمد سحب جميع التشغيلات للمنتج المذكور من أسواق الدولة، وعلى جميع مستخدمي المنتج التوقف عن استخدامه بناء على القرار الوزاري رقـم (366) لسنة 2010م بشأن الإعلان عن سحب أو تعليق أو وقف أو منع تداول المنتجات الدوائية والطبية.

تحذير من استخدام منتجات غير معتمدة للإقلاع عن تعاطي المواد المخدرة

ولفت الأميري إلى أن ادارة الغذاء والدواء الأميركية ولجنة التجارة الفدرالية الأميركية أصدرا تحذيرا إلى المسوقين والموزعين لـ 12 منتجا تحمل ادعاءات مخادعة حول قدرتها على المساعدة في علاج الادمان على المواد الأفيونية. حيث أن تسويق وبيع هذه المنتجات تتم بطرق غير قانونية وقد تكون هذه المنتجات غير آمنة وغير فعالة، وقد تحتوي على مكونات أو ملوثات ضارة غير معروفة.

فيما يلي قائمة بالمنتجات المسحوبة والشركات المنتجةOpiate Freedom Center Opiate Freedom 5-Pack”), U4Life, LLC (“Mitadone”), CalmSupport, LLC (“CalmSupport”), TaperAid (“TaperAid” & “TaperAid Complete”), Medicus Holistic Alternatives LLC (“Natracet”), NutraCore Health Products, LLC (“Opiate Detox Pro”), Healthy Healing, LLC (“Withdrawal Support”), Soothedrawal, Inc. (“Soothedrawal”), Choice Detox Center, Inc. (“Nofeel”), GUNA, Inc. (“GUNA-ADDICT 1”), and King Bio, Inc. (“AddictaPlex”).