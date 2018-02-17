سرور بن محمد وسلطان بن خليفة يفتتحان جامع الشيخة حصة باليحر

افتتح سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ظهر أمس، جامع الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان «رحمها الله» الواقع بمنطقة اليحر في مدينة العين.

حضر الافتتاح الشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان والشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين. واستمع سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان والحضور الى شرح من الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن مكونات المسجد والخدمات التي يضمها.

وأدى سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان والحضور وجموع المواطنين صلاة الجمعة بالجامع. وتبلغ السعة الاستيعابية للجامع نحو 1100 مصل وبمساحة إجمالية تصل إلى 11800 قدم مربع، ويضم 48 دورة مياه، ومرافق عديدة.