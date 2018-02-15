محمد بن زايد يستقبل المبعوث الأميركي إلى التحالف الدولي لمحاربة "داعش"

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في اللوفر أبوظبي بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأميركي إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الجهود الدولية المستمرة والتنسيق المشترك في مجال مكافحة التطرف والتنظيمات الإرهابية .. إضافة إلى عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" والسبل الكفيلة باجتثاث هذا التنظيم الإرهابي وتجفيف منابعه ومصادر تمويله.

كما استعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وباربارا أليف سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة.