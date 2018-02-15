غداً طقس صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام مغبر أحيانا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود الإمارات غداً الجمعة طقس صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام مغبر أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية خاصة الشمالية وقد يتشكل الضباب والضباب الخفيف.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 12 - 24 / 32 كم/ ساعة بوجه عام.

وفيما يخص حالة البحر يتوقع أن يكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج.. ويحدث المد الأول به عند الساعة 13:19 والمد الثاني عند الساعة 02:47 في حين يحدث الجزر الأول عند الساعة 20:17 والجزر الثاني عند الساعة 07:47.

وبحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط الموج .. وسيحدث المد الأول به عند الساعة 09:54 و المد الثاني عند الساعة 22:52، فيما يحدث الجزر الأول عند الساعة 16:19 و الجزر الثاني عند الساعة 05:00، وفيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبوظبي 31 20 75 25

دبي 29 19 80 40

الشارقة 29 17 85 45

عجمان 30 18 85 40

أم القيوين 29 19 90 45

رأس الخيمة 27 20 90 55

الفجيرة 25 20 85 50

العين 31 20 75 30

ليوا 30 18 75 25

الرويس 31 19 90 30

السلع 30 19 90 25

دلما 25 20 95 50

طنب الكبرى 27 19 80 45

طنب الصغرى 27 19 80 45

أبوموسى 27 19 80 45