محمد بن زايد: الإمارات قطعت أشواطاً متقدمة في بناء أنظمة حكومية متكاملة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قطعت أشواطاً مهمة ومتقدمة في بناء أنظمة حكومية متكاملة تلبي تطورات التنمية الشاملة للوطن، داعياً إلى مواصلة العمل لتكريس أفضل النظم الخدمية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، من خلال توظيف التقنيات الذكية الحديثة، وتبنّي الأفكار المبدعة التي تسهم في اختزال المسافات وتوفير الأوقات، والتي تستهدف رضا المتعاملين وراحتهم.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه على منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم». واستمع سموه، خلال زيارته أمس لمنصة «تم» في ياس مول، إلى شرح لآلية عمل المنظومة في مجال تقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين في إمارة أبوظبي وإنجاز معاملاتهم.

وأكد سموه، خلال حديثه مع موظفي منظومة «تم»، أن ما يميز الحكومات العصرية أنها تستبق توقعات المتعاملين بخدمات مبتكرة ونوعية ومتكاملة ذات مرونة عالية تخدم البيئة الاجتماعية والاقتصادية لجميع فئات المجتمع في الدولة.

وتأتي منصة «تم» في إطار رؤية حكومة أبوظبي الرامية إلى تسهيل وتوفير كل سبل الراحة والنجاح للمتعاملين، يما يخدم ويعزز مستوى كفاءة العمل الحكومي باستخدام أفضل تقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة.

ابتكار

ومن خلال المنصة الجديدة، سيكون في استطاعة المتعاملين الوصول إلى جميع الخدمات الحكومية المطلوبة عبر نقطة اتصال موحدة في أي وقت ومكان، من خلال تطبيق الأجهزة الذكية، أو البوابة الإلكترونية، أو فروع «تم» المصممة لإثراء تجربة المتعاملين وتوفير تجربة سهلة ومريحة.

وسيتمكن المتعاملون من إنجاز معاملاتهم المتعددة، إما عبر المنصات الرقمية، أو من خلال زيارة فروع «تم» التي تشكّل محطات شاملة لتوفير تجربة سلسة ومريحة للمتعامل.

ويرتكز نموذج «تم» على الابتكار والبساطة في التصميم، ويتيح للمتعاملين تلبية احتياجاتهم بكفاءة وسهولة.

جدير بالذكر أن منصة «تم» في ياس مول تتكون من ردهة متعددة الاستخدامات، يمكن للزوار من خلالها حضور الفعاليات والتواصل مع الآخرين، إضافة إلى التعرف أكثر إلى مبادرة «تم» باستخدام تقنية الواقع الافتراضي.

ويتضمن نموذج «تم» أيضاً منطقة ذاتية الخدمة مجهزة لتمكين الزوار من إنجاز الخدمات الحكومية رقمياً، إضافة إلى منطقة مخصصة لرحلة المتعاملين تمكنهم من الحصول على الدعم اللازم من المختصين.

كما يمكن للزوار إبداء ملاحظاتهم وآرائهم بالصوت والفيديو والنص والرموز التعبيرية في منطقة الابتكار المشترك.