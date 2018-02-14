محمد بن زايد يصدر قرارا بإنشاء أكاديمية "سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية"

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بشأن إنشاء "أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية".

ونص القرار على أن تهدف الأكاديمية إلى الارتقاء بالأداء الوظيفي لمنتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي وغيرهم من خلال توفير التأهيل والتدريب العام والتدريب التطبيقي في مختلف مجالات الشرطة والأمن والعلوم المساعدة.

كما نص القرار على أن تختص الأكاديمية بوضع برامج التدريب العام والتدريب التطبيقي في مختلف مجالات الشرطة والأمن والعلوم المساعدة وعقد الدورات التدريبية الشرطية والأمنية والإدارية والتقنية وتعزيز التعاون العلمي والتدريبي مع المؤسسات العلمية والشرطية وتنمية وتدريب وتأهيل منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي وغيرهم في التخصصات كافة.

وبموجب هذا القرار يتولى إدارة الأكاديمية مجلس إدارة يصدر بتعيينه قرار من المجلس التنفيذي كما يكون للأكاديمية مجلس علمي يعين من قبل مجلس الإدارة.