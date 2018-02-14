مناقشة دور الحكومات في تحديد شكل المجتمعات

استضافت القمة العالمية للحكومات المؤلف مالكوم غلادويل، أحد أبرز المفكرين العالميين في مجال السياسات الخارجية، ومؤلف الكتب الأكثر مبيعاً وأهمها «نقطة تحول»، و«طرفة عين» و«الاستثنائيون»، و«ديفيد وجولياث: المستضعفون وغير الأسوياء وفن مواجهة العمالقة».

وتحدث غلادويل في جلسة بعنوان: «البشرية: هل القادم أفضل؟» عن دور الحكومات في تحديد شكل المجتمعات المزدهرة، وعن الانتشار الواسع للتكنولوجيا وما يخبئه المستقبل، وكيفية الاستعداد للتغيرات.

واعتبر غلادويل أن قانون الأقلية هو السائد اليوم، فالأفكار وصيحات الموضة حتى الأمراض التي ينتشر الحديث عنها على مواقع التوصل الاجتماعي، هي من صنع فئات من المجتمع تعمل بشكل متسق من أجل الترويج لهذه الأفكار وتشجيع الجمهور على تبنيها. وقال إن على الحكومات الاعتماد على البحوث العلمية والدراسات الجادة من أجل تطوير قدرتها على استشراف المستقبل.

وتابع: «أن المستقبل الذي نتوقعه اليوم يتطلب من الحكومات تطوير سياسات تواكب التحول العالمي نحو اقتصاد قائم على المعرفة».